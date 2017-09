Wahlparty

Langenhagen (ok). Die Langenhagener CDU weist auf drei Wahlkampftermine hin: Sie stehen am Kaltenweider Bahnhof bei frischem Kaffee den Bürgern Rede und Antwort. Der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt am Dienstag, 19. September, zwischen 6 und 9 Uhr; der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann am Freitag, 6. Oktober, um die gleiche Uhrzeit. Zur Wahlparty bei Bier und Bratwurst laden die Christdemokraten für Sonntag, 24. September, ab 18 Uhr ins "Classic" am Marktplatz ein.