Wahlstand

Engelbostel/ Schulenburg: Der CDU-Ortsverband Engelbostel/ Schulenburg hatte am vergangen Sonnabend einen Wahlstand in der Heidestraße vor dem Edeka aufgebaut

und stellte sich Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Bundestagswahl. Bei leichtem Regen verweilten Interessierte bei Kaffee und Bratwurst unterm großen

Regen-( Sonnen) schirm. Am kommenden Sonnabend, 16. Juni, wird der Wahlstand vor dem Bäcker Langrehr sein und die CDU-Vorsitzende Heike Haster wird den CDU-Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt begrüßen.