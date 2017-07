Wald-Piff-Paff für Schützen

Langenhagen. Die Gruppe Hunter Field Target Langenhagen veranstaltet am Sonnabend, 12. August, ihr traditionelles Wald-Piff-Paff-Schießen für Freizeit- und Vereinsschützen. Im Rahmen des Wettkampfes wird ein Erlebnis - Schnupper - (H)FT- Tag für Jedermann(ab 18) ausgerichtet, zu dem alle ganz herzlich willkommen sind, die Interesse am Luftgewehr- und Luftpistolenschießen haben, oder mal einfach einen Einblick in die Welt des (Hunter)Field Target Sports erhaschen wollen. An diesem Schnuppertag wird es ein Funshooting Areal geben, wo Man(n) oder Frau seine Diabolos verteilen kann. Vorgestellt wird an diesem Tag auch die dynamische Luftpistolendisziplin "HFT Pistole", die ebenfalls aus England stammt und dort regen Zuspruch findet. Zugelassen sind alle Luftgewehre und Luftpistolen mit einer Mündungsernergie bis 7,5 Joule. Leihwaffen sind vorhanden. Die HFTL -Gruppe würde sich sehr über zahlreiche Besucher freuen um gemeinsam diesen Tag zu verbringen. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.

Das Ganze findet ab 10.30 Uhr auf dem Schießstand Krelingen, Krelingen 196, 29664 Walsrode statt.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Gruppe alle Interessenten um eine kurze Anmeldung bis zum 5. August unter hft30851@gmail.com