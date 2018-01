Waldsee wird attraktiver

Langenhagen (ok). Im Zusammenhang mit der Haushaltsdiskussion sind einige Beschlüsse auf den Weg gebracht worden: So bekommt der Beirat für Menschen mit Behinderungen ein Jahresbudget von 5.000 Euro: Ein Aktionsplan Inklusion soll bis Ende des Jahres vorgestellt werden. Ein weiterer Punkt: Das Naherholungsgebiet wird für 25.000 Euro attraktiver gestaltet. In Sachen Eishallle steht ein Sperrvermerk von 500.000 Euro im Haushalt; die Zukunft ist noch ungewiss.