Was wird finanziert?

Seniorenbeirat hakt bei Altenhilfeplan nach

Langenhagen (ok). Der Altenhilfeplan – ein wichtiges Papier für den Seniorenbeirat, der in einer Informationsdrucksache festgehalten ist. Dort werden die wesentlichen Anliegen des Seniorenbeirates in Sachen Demografie, Wohnen, Mobilität, Versorgung, Infrastruktur sowie Freitzeit, Kultur und Sport festgehalten. Da gerade die Haushaltsberatungen über den geplanten Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2018 und 2019 laufen, hakt der Seniorenbeirat in einem Schreiben bei den Einzelratsmitgliedern und Fraktionen nach, wie es mit der finanziellen Umsetzung der einzelnen Projekte aussieht. Aktuell setzt sich der Seniorenbeirat auch für die Einrichtung weiterer Quartiertreffs in den Stadt- und Ortsteilen sowie für eine rechtzeitige Sicherstellung der auslaufenden Finanzierung des Mehrgenerationenhauses ein.