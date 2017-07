Wasser drückt aus Gulli

Langenhagen (ok). Es waren wieder Wassermassen, die über der Flughafenstadt herunterkamen. Am Reuterdamm drückte das Wasser sogar aus einem Gulli. Die Feuerwehr musste das Wasser aus dem Regenwasserkanal mit einer Tauchpumpe in den Schmutzwasserkanal pumpen.