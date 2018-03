Wechsel der Kollektion

Engelbostel. Die wärmere Jahreszeit steht vor der Tür. Die DRK-Kleiderstube Engelbostel bereitet sich darauf mit dem Kollektionswechsel vor. Deshalb hat sie am Donnerstag,

8. März, geschlossen. Ab Dienstag, 13. März, ist sie wieder zu den üblichen Zeiten (dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr) in der Wilhelm-Hirte-Straße 29 geöffnet. Auch am Donnerstag, 29. März (Gründonnerstag), bleibt die Kleiderstube geschlossen.