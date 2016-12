Weihnachtliches Grillen

Langenhagen (ok). Es entwickelt sich langsam aber sicher zur guten Tradition: Wie schon in den vergangenen Jahren klingt das Jahr mit einem Grillabend bei Bratwurst, Punsch und Glühwein vor der Tür des Quartiertreffs aus. Außerdem gibt es eine feurige Überraschung und vielleicht das eine oder andere Weihnachtslied. Alle Einnahmen des Abends fließen in den Fonds "Langenhagener helfen Langenhagenern".