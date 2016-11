Weihnachtmarkt

Kaltenweide. Am Sonnabend, 10. Dezember, öffnen die Weihnachtsmarktstände rund um den Weihnachtsbaum auf dem Zellerieplatz in Kaltenweide ihre Läden. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr sind kleine und große Besucher eingeladen, die Auslagen der festlich geschmückten Stände zu bewundern und sich von weihnachtlicher Atmosphäre einstimmen zu lassen. Kulinarisches in vielen Variationen, und besonders die vielen Mitmach- und Bastelangebote für die Kleinen sorgen für einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Nachmittag.