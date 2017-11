Weihnachtsbasar

Krähenwinkel (ok). Der Weihnachtsbaasr im Tierheim in Krähenwinkel findet am Sonnabend, 25. November, zwischen 11 und 15 Uhr statt. Die Besucher erwartet nicht nur Glühwein und Punsch, sondern auch Selbstgebasteltes passend zum Weihnachtsfest. Und die Besucher können auch die neugestalteten Hundeausläufe besichtigen.