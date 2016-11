Weihnachtsfeier

Engelbostel. Alle Jahre wieder richtet der Reitverein in Engelbostel seine Weihnachtsfeier aus. Am Sonnabend, 10. Dezember, gibt es in der Reithalle am Klusmoor in Engelbostel von 15 bis 18 Uhr neben Reitvorführungen von Schul- und Privatreitern, Ponyreiten und Vorführungen der Voltigiersparte viele nette Menschen, die sich bei süßen und deftigen Leckereien sowie heißen und kalten Getränken auf Vereinsmitglieder, Nachbarn und alle Interessierte freuen, die entweder dem Reitsport oder der Geselligkeit zugetan sind. Willkommen ist beim Verein jeder.