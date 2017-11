Weihnachtsfeier

Engelbostel. Am Dienstag, 5. Dezember, begehen die Landfrauen Engelbostel und Umgebung ihre Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg um 19 Uhr. Anmeldung bitte bis zum 29. November unter (0511) 74 38 68. Am 3. Dezember stehen die Landfrauen wieder in der Kaffeestube des Weihnachtsmarktes der Kirche Engelbostel. Über Kuchenspenden würden sie sich sehr freuen.