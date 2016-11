Weihnachtsfeier des SoVD

Langenhagen. Am Dienstag, 6. Dezember, um 16 Uhr veranstaltet der SoVD-Ortsverband Langenhagen seine Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Das Programm wird unter anderem gestaltet durch die Unterstützung von Pastorin Bettina Praßler-Kröncke aus der Elisabeth-Kirche und dem Langenhagener Singkreis. Für die Mitglieder des Ortsverbandes Langenhagen ist die Teilnahme kostenlos, Gäste zahlen fünf Euro. Anmeldungen zur Weihnachtsfeier des SoVD-Ortsverbands Langenhagen werden am Donnerstag, 24. November, in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr im Rathaus der Stadt Langenhagen, Sitzungssaal 2, entgegen genommen. Gäste sind herzlich willkommen.