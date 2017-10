Weihnachtsgeschenke gesucht?

Ausstellung „Kunst und Handwerk 2017“ steht bevor

Krähenwinkel/Kaltenweide. Die Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel/Kaltenweide (HKG) findet nun zum dritten Mal am Herbsttermin Ende Oktober statt. Am Sonnabend, 28. Oktober, ist die Ausstellung „Kunst und Handwerk“ von 13 bis 18 Uhr, am 29. Oktober von 11 bis 17 Uhr geöffnet, wie immer im DGH Krähenwinkel „Auf dem Moorhofe“. Alle Mitglieder haben über’s Jahr fleißig gearbeitet, um interessante Werke präsentieren zu können. Die Malgruppe hat sich in diesem Jahr „Sehnsuchtsorte“ als Thema gewählt, die Mitglieder der Patchworkgruppe hat die Technik „storm at sea“ umgesetzt. Porzellan wurde künstlerisch bemalt, Papier zu Sternen gefaltet und die Tischdekoration für die Kaffeestube - der Jahreszeit angemessen – herbstlich gestaltet. Gastaussteller ergänzen das Angebot. Herbstliche Deko für die Wohnung aus Naturmaterialien wird ebenso zu finden sein wie Schmuck, Tiffany, Papeterie Marmelade und Holzarbeiten.Die Kaffeestube ist an beiden Ausstellungstagen geöffnet und hält wieder ausreichend selbst gebackene Torten bereit. Die Möglichkeiten, sich schon jetzt mit Weihnachtsgeschenken für die Lieben zu versorgen, sind vielfältig.