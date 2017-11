Weihnachtskarten von Unicef

Langenhagen (ok). Weihnachten rückt immer näher, und damit kommt auch die Zeit der Unicef-Weihnachtskarten. Verkauft wird an den Sonnabenden, 18. und 25. November, sowie am 9. und 16. Dezember im Bestands-CCL neben dem Kiosk, außerdem im Gemeindehaus in der Elisabethkirche während des Weihnachtsmarktes: Freitag, 8. Dezember, von 15 bis 19.30, Sonnabend, 9. Dezember, von 14 bis 19.30 Uhr und Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.