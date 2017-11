Weihnachtskonzerte der IGS

Langenhagen (ok). Weihnachtszeit ist auch die Zeit für musikalische Weihnachtsveranstaltungen an der IGS Langenhagen. Den Auftakt machen am Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr die Klassen 6.6 und 7.6 mit ihrem Adventskozert in der Engelbosteler Martinskirche. Um 19.30 Uhr treten dann die Klassen 8.6 und 9.6 sowie der Chor in der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel auf. Das Jugendblasorchester gibt sein Adventskonzert am Sonnabend, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche zum Guten Hirten in Godshorn. In die Elisabethkirche lädt die Klasse 10.6 für Freitag, 8. Dezember, im Rahmen des Weihnachtsmarktes ab 19.30 Uhr ein. Und als krönender Höhepunkt findet am Montag, 11. Dezember, ab 18 Uhr das Weihnachtskonzert aller Chorklassen im Theatersaal statt.