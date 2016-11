Weihnachtsmarkt

Krähenwinkel (ok). Weihnachtsmarkt an der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel am Sonnabend, 26. November, zwischen 15 und 19 Uhr mit den Krähenwinkeler Vereinen. Es gibt wieder Glühwein, Gegrilltes, Puffer und Waffeln. Die Kaffeestube ist geöffnet. Kunsthandwerkliches kann erworben werden, und der Posaunenchor tritt auf. Veranstalter ist der Partnerschaftskreis Stadl Paura/Krähenwinkel, und der Überschuss geht an den Fonds "Krähenwinkeler helfen Krähenwinkelern".