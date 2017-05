Ökumenischer Gottesdienst am Weserweg

Langenhagen. Gemeinsam mit der katholischen Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde laden die evangelisch-lutherischen Gemeinden für den Himmelfahrtstag am 25. Mai zu einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel ein. „Weißt du, wo der Himmel ist?“ ist das Thema dieses Gottesdienstes, der an der Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg 3 gefeiert wird. Gemeinsam mit Pastorin Bettina Praßler-Kröncke aus der Elisabethkirche hat ein ökumenisches Team diesen sommerlichen Gottesdienst für Erwachsene und Kinder vorbereitet.Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr; er wird musikalisch begleitet von der Band „Kreuz und Ton“ unter der Leitung von Mareike Königshofen. Im Anschluss sind alle Gäste bei Bratwurst vom Grill und Getränken zum Verweilen eingeladen.