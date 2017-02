Weitere IGS im Norden?

Kaltenweide/krähenwinkel (ok). Braucht der Norden Langenhagens eine weitere Integrierte Gesamtschule und wenn ja, wo soll sie gebaut werden? Darüber diskutieren die Mitglieder der beiden Ortsräte in Krähenwinkel und Kaltenweide sowie des Bildungs-, Schul- und Kulturausschusses am nächsten Donnerstag, 16. Februar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.