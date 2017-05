Weiterer Anmeldetermin

Langenhagen. Für Spätentschlossene bietet das Gymnasium Langenhagen einen weiteren Anmeldetermin für die zukünftigen Fünftklässler am Freitag, 12. Mai, von 11 bis 17.30 Uhr in der Hauptstelle an der Konrad- Adenauer- Straße an.

Mitzubringen sind die Zeugnisse der dritten Klasse sowie das letzte Zeugnis der vierten Klasse im Original sowie Sorgerechtsnachweise und Vollmachten, die auf der Website des Gymnasiums unter www.gymnasium-langenhagen.de zu finden sind.