Weltfrauentag bei Ophelia

Vortrag: Resilienz – unsere seelische Widerstandskraft

Langenhagen. Zum dritten Mal in Folge veranstaltet das Ophelia-Beratungszentrum Langenhagen zum Weltfrauentag einen Abend für Frauen, der sich ihrer Bestärkung und dem Entdecken eigener Ressourcen widmet. Frauen jeden Alters sind herzlich eingeladen zum Vortrag „Resilienz – unsere seelische Widerstandskraft“ am Donnerstag, 8. März 2018 um 17.30 Uhr bei Ophelia, Ostpassage 9, 30853 Langenhagen.Resilienz wird als mentale oder seelische Widerstandsfähigkeit beschrieben. Diese Kraft hilft uns, auf Krisen und Störungen zu reagieren. So können wir nach schlechten Nachrichten, Schockerlebnissen oder auch kleinen Stolpersteinen im Alltag möglichst unbeschadet und schnell zu einem Zustand von Zufriedenheit und Wohlbefinden zurückkehren. Resilienz ist abhängig von unserer Sozialisation und unserem Erleben – und sie ist erlernbar. Die Voraussetzungen dafür sind aber unterschiedlich. Daher ist es hilfreich, individuelle Modelle zum Aufbau und Ausbau unserer Resilienz zu entwickeln.Referentin Edith Ahmann, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des Frauen- und MädchenGesundheitsZentrums Region Hannover, vermittelt in diesem Vortrag, wie Resilienz gebildet wird, welche Faktoren für sie eine entscheidende Rolle spielen und was wir tun können, um unsere eigene Resilienz zu stärken. Interessenten melden sich bitte bis zum Dienstag, 6. März, an – per E-Mail unter info@ophelia-langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 724 05 05. Der Eintritt ist frei.