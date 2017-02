Weltgebetstag

Kaltenweide/Krähenwinkel. Am Freitag, 3. März, um 18 Uhr findet in der Matthias-Claudius-Kirche der diesjährige ökumenische Weltgebetstag statt. Die BGesucher sind herzlich eingeladen, auch nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus noch bei landestypischen Essen zu verweilen. „Wir waren ganz schön aufgeregt. Ob wir dem wohl gerecht werden können? Ein bisschen Angst haben wir schon dabei, aber auch viel Stolz und Vorfreude.“ , so die Philippina die diesen Gottesdienst für uns vorbereitet haben. „Was ist denn fair?“, mit diesem Thema haben sich einige Frauen aus allen Langenhagener Kirchengemeinden beschäftigt und würden Sie gern mit auf die Reise nehmen. Es wird ein kurzweiliger, interessanter, schmackhafter Abend.