Weltschiedsrichterin

Langenhagen (ok). Sie macht Langenhagen und auch ihren Verein MTV Engelbostel-Schulenburg in der ganzen Republik bekannt. Bibiana Steinhaus ist jetzt bereits zum dritten Mal nach 2013 und 2014 zur Weltschiedsrichterin des Jahres gewählt worden. Sechsmal war die 38-Jährige, die seit Anfang der Saison in der Fußball-Bundesliga pfeift, bereits DFB-Schiedsrichterin des Jahres und im Jahre 2007 Hannovers Sportlerin des Jahres