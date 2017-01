Wen-Do für Frauen

Langenhagen. Im Frühjahr gibt es wieder die Möglichkeit für Frauen, entspannt und unter Gleichgesinnten ihre Selbstbehauptung zu trainieren: Am 28. und 29. April findet im Ophelia Beratungszentrum Langenhagen der nächste Wen-Do-Kurs für Frauen statt. Wen-Do ist ein ganzheitliches und speziell für Frauen zugeschnittenes Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungsprogramm. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit zu stärken: Wie gehe ich mit Alltagskonflikten und Gefahrensituationen um? Wie kann ich mich trauen, nein zu sagen und Grenzen zu setzten? Dabei helfen nicht nur Selbstverteidigungstechniken, sondern auch das Trainieren einer inneren Einstellung. Jede Frau hat unabhängig von der körperlichen Fitness eigene Möglichkeiten der Gegenwehr und sich zu wehren, lässt sich mit Wen-Do gut erlernen.

Der Kursus findet am Freitag, 28. April, von 18 bis 22 Uhr und am Sonnabend, 29. April, von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten von Ophelia, Ostpassage 9, statt. Die Kursgebühr beträgt dank der Unterstützung der Gleichstellungsstelle der Stadt Langenhagen nur 37 Euro. Die Kursleitung übernimmt die langjährige Wen-Do-Trainerin Ira Morgan. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich beim Ophelia-Beratungszentrum unter info@ophelia-langenhagen.de oder Telefon (0511) 7 24 05 05. Ein Anmeldeformular finden Interessierte auch online unter www.ophelia-langenhagen.de.