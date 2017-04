Wer übernimmt die Königswürde?

Godshorn. In Vorbereitung auf das 110. Schützenfest in Godshorn werden im Schützenhaus, am Spielplatzweg 20 die Könige ausgeschossen. Am Sonnabend, 22. April, von 9 bis 18 Uhr können alle Vereinsmitglieder vom Godshorner Schützenverein und Bürgerinnen und Bürger auf Königsscheiben schießen. Gegen 19.30 Uhr werden die Majestäten feststehen und bekannt gegeben. Der Vereinsvorstand hofft auf eine große Beteiligung.