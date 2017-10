Westen Kanadas

Engelbostel. Am Dienstag, 10. Oktober, findet das nächste Treffen der LandFrauen

Engelbostel und Umgebung statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gasthof Tegtmeyer in Engelbostel. Thema: der Westen Kanadas. Anmeldungen bitte unter der Telefon-Nummer (0511) 74 38 68. Der Vortrag findet in der pädagogischen Verantwortung der LEB statt.