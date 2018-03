Wettkampf auch für Anfänger

Langenhagen. Zu einer sogenannten Rad-Touristik-Fahrt (RTF) lädt der Radsportclub Blau-Gelb für Sonntag, 18. März, ein. Erwartet werden Sportler aus aus ganz Norddeutschland. Gestartet wird nach vorheriger Anmeldung morgens im Clubheim, Sportzentrum II, an der Emil-Berliner-Straße 32 von 9 bis 10.30 Uhr. Zur Auswahl stehen Strecken über 50, 80 und 115 Kilometer. Sie alle führen in die Wedemark, über Kaltenweide, Resse, Wiechendorf nach Brelingen. Dann teilen sich die Strecken. Die Teilnehmer können über zwei unterschiedlich lange Strecken nach Langenhagen zurück fahren. Alle Routen sind ausgeschildert. An drei Punkten sind Kontrollstellen eingerichtet, die auch gleichzeitig Verpflegungspunkte sind. Die RTF ist auch für Anfänger geeignet und kann deshalb auch auf normalen Tourenrädern gefahren werden.