Wettkampf im Schützenhaus

Kaltenweide. Am Himmelfahrtstag, 25. Mai, findet ab 10 Uhr das Königsschießen des Schützenvereins Kaltenweide im Schützenhaus, Zellerie, statt. Es werden an diesem Tag neben diversen Ketten, vor allem König und Königin sowie Jugendkönig oder Jugendkönigin ausgeschossen. Alle Mitglieder sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Das erscheinen in Schützentracht ist obligatorisch.