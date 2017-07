Mädchennachmittag bei Ophelia am 1. August

Langenhagen. Noch sind Sommerferien, doch irgendwann ist der Urlaub vorbei und es geht wieder zurück in die Schule. Dann tauchen vielleicht auch Fragen auf, die man während des Sommers verdrängen konnte oder die einen neu beschäftigen. Zum Ferienausklang lädt das Ophelia-Beratungszentrum in der Ostpassage 9 in Langenhagen Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren zu einem Mädchennachmittag ein: Am Dienstag, 1. August, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. An diesem Nachmittag können Mädchen, zum Beispiel zusammen mit ihren Freundinnen, die Räumlichkeiten des Beratungszentrums kennen lernen und ungezwungen über Themen sprechen, die sie interessieren. Zum Beispiel: Wie werde ich selbstbewusst? Bin ich schön? Was ist Freundschaft? Wie „geht“ erste Liebe? Gibt es einen Traumpartner? Wo liegen meine Grenzen? Eine Beraterin, die sich mit Mädchenthemen auskennt, gibt Tipps und steht für Fragen zur Verfügung. Alle Gespräche bleiben selbstverständlich vertraulich. Der lockere Nachmittag wird mit einem gemeinsamen Eisessen beendet und ist für die Mädchen kostenfrei. Das Ophelia-Beratungszentrum freut sich auf einen entspannten Nachmittag mit interessierten Mädchen und bittet um eine Anmeldung bis zum 28. Juli unter der Telefonnummer (0511) 7 24 05 05 oder unter info@ophelia-langenhagen.de.