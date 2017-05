Wiedersehen in der Pausenhalle

Ehemaligentreffen im Gymnasium am 10. Juni

Langenhagen. Am Samstag, 10. Juni, findet das Ehemaligentreffen im Gymnasium statt - wie jedes Jahr am ersten Sonnabend nach Pfingsten. Beginn ist um 11 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21-23. Der Ausklang ist gegen 15 Uhr geplant.Auch in diesem Jahr findet das Ehemaligentreffen wieder wegen der baulichen Umstände in der Aula und in der Pausenhalle A statt. Auch die obligatorische Schlossführung zu den alten Klassenräumen der Ehemaligen wird es in diesem Jahr leider so nicht geben können, allerdings wird es eine Führung durch die neuen Räume des Gymnasiums geben. Auf Wunsch kann auch der zukünftige Standort des neuen Gymnasiums besucht werden.Das Ehemaligentreffen wird ausgerichtet vom Förder- und Ehemaligenverein Gymnasium Langenhagen. Aus den Abitur-Jahrgängen 2002 und 2007 haben sich kleine Gruppen angekündigt. Vielleicht melden sich auch noch andere Jahrgänge. Die Veranstaltung lebt davon, dass sich Ehemalige verabreden. Gerne helfen wir auch so gut wir können dabei, ehemalige Mitschüler ausfindig zu machen. Auf Wunsch wird ein Sektempfang vorbereitet. Für das leibliche Wohl sorgt der Abiturjahrgang 2018, also der aktuelle Jahrgang Elf. Die angehenden Abiturienten bessern damit ihre Jahrgangskasse auf.Eine Anmeldung für das Ehemaligentreffen ist nicht nötig. Für Rückfragen ist der Ehemaligenbeauftragte Niklas Kleinwächter erreichbar unter E-Mail ehemalige@gymnasium-langenhagen.de.