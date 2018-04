Wildschwein erlegt

Kaltenweide. Am Donnerstag wurde in den Abendstunden im Bereich Kananoher Straße iin Kaltenweide ein aufgebrochenes, totes Wildschwein im Graben festgestellt. Das etwa 25 Kilogramm schwere Tier war offensichtlich zwischen Dienstag und Mittwoch mit einem sauberen Blattschuss erlegt worden. Das Wildschwein wurde nach dem Erlegen fachgerecht aufgebrochen und von den Organen gesäubert. Anschließend ließen die Täter das Tier aus unbekannten Gründen liegen.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.