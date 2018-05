Winnetou

Krähenwinkel. Am Donnerstag, 23. Aiúgust, fährt das DRK Krähenwinkel nach Bad Segeberg ins Freilichttheater am Kalkberg. Gezeigt wird: : "Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg". Um 10: Uhr geht es am DGH Krähenwinkel los. Anmeldungen und Näheres zu der Fahrt ab sofort unter der Telefon-Nummer (0511) 77 75 35. Anmeldeschluss ist der 12. August.