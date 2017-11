Winter und Weihnachtsdeko

Langenhagen (ok). Winterliche Dekoration aus Tonpapier wird am Donnerstag, 30. November, zwischen 15 und 17 Uhr in der Stadtbibliothek Langenhagen gebastelt. Geeignet ist die Aktion für Kinder ab fünf Jahren. Linkshänder sollten iher eigenen Scheren mitbringen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.