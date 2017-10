Winterkleidung wird benötigt

Neue Öffnungszeiten der Kleiderkammer

LangenhagenDie Öffnungszeiten bei der Kleiderkammer der Johanniter Am Pferdemarkt 84 in Langenhagen (Eingang Grovestraße) haben sich wie folgt geändert:Montags bleibt die Kleiderkammer geschlossen.; Dienstag: geöffnet von 9 bis 11 Uhr und 15.30 bis 17.30 Uhr.; Mittwoch: nur vormittags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr geöffnet;Donnerstag: geöffnet von 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Für den Sonnabend gilt: Am jeweils ersten und dritten Sonnabend eines Monats ist die Kleiderkammer von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Dringend gebraucht werden zurzeit Winterjacken und festes Schuhwerk für Erwachsene und Kinder sowie Schneeanzüge für Kinder. Speziell für Männer wird neben den Winterjacken auch andere Winterkleidung benötigt, zum Beispiel Pullover. Unabhängig von der Winterkleidung nimmt die Kleiderkammer gern auch Bettwäsche und Handtücher entgegen.