Winterliche Melodien

Engelbostel. Fröhliche Lieder, welche die Schönheiten der weißen Jahreszeit beschreiben, erklingen am Sonnabend, 21. Januar, um 16 Uhr in der Martinskirche. Unter dem Motto Winter-Wunder-Melodien werden 21 Schüler aus der Musikschule von Holger Kiesé eine Probe ihres Könnens geben. Die zwischen acht und 72 Jahre alten Instrumentalisten werden auf Gitarre und Klavier traditionelle Lieder mit Gesangsbegleitung aber auch Instrumentalstücke spielen, wie den „Winter-Blues“ von Jürgen Moser, „Der Schneemann tanzt“ und „Der Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang werden Spenden erbeten zu Gunsten des Förderkreises der Martinskirchengemeinde zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit.