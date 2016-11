Winterpause

Langenhagen (ok). Der Repair-Treff geht jetzt in die Winterpause; erster Aktionstag im neuen Jahr ist der 4. Februar. Ein langes und erfolgreiches Jahr mit vielen Aktionen liegt hinter den Verantwortlichen im Mehr-Generationen-Haus. Fahrräder wurden wieder flottgemacht; auch die mobilen Tage in den Unterkünften kamen gut an. Und nicht zu vergessen das kulinarische Sommerfest.