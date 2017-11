Winterpause

Langenhagen (ok). Der Repair-Treff Langenhagen geht in die Winterpause: Im Klartext gibt es bis zum Februar keine Aktionstage und auch keinen Einsatz in der Garage. Der Repair-Treff hat bis heute 1.800 Fahrräder und etwa 200 Computer mit der Hilfe von Bedürftigen und Hilfesuchenden wieder fitgemacht. Fürs nächste Jahr sind wieder einige schöne Aktionen geplant.