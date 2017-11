Winterreifen gestohlen

Langenhagen. Zwischen Sonnabend, 7.30 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr, hebelten Langfinger eine von mehreren Einzelgaragen in einem Tiefgaragenkomplex an der Konrad-Adenauer-Straße auf und entwendeten vier Winterreifen auf Alufelgen sowie einen Dachgepäck- und einen Fahrradträger im Wert von insgesamt etwa 400 Euro. Täterhinweise liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.