Wintervergnügen

Langenhagen. Zum Wintervergnügen lädt die Ortsfeuerwehr ein. Am Sonnabend, 3. Februar, um 19.30 Uhr gibt es in Luhmanns-Gasthaus zur Post in Engelbostel, Hannoversche Straße 182, Tanz und Unterhaltung. Musikalisch wird der Abend von der Lounge- und Partyband "Mr. Moonlight" begleitet. Im Eintrittspreis in Höhe von 55 Euro sind warm-kaltes Büfett und Getränke enthalten. Kartenreservierung ist bis zum 27. Januar möglich: Telefon 0170 29 22 423 oder E-Mail moritz.fischer@feuerwehr-langenhagen.de.