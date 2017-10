Diskussion über "Origin" im Gottesdienst

Langenhagen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und welche Rolle werden dabei künstliche Intelligenz und Computer spielen? Dan Brown hat in seinem neuesten Roman „Origin“ sich dieser Themen angenommen und sie wie immer in einen spannenden Handlungsablauf gebracht und mit detaillierten Beschreibungen künstlerischer und spiritueller Orte in Spanien verknüpft. Den von Brown aufgeworfenen Fragen geht ein Gottesdienst am Sonntag, 22. Oktober, um 10 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde nach. Der Gottesdienst wird in bewährter Tradition von Anette Bertram als Prädikantin, Axel Dehn, als Mitwirker und musikalischer Begleitung sowie Hildegard Weis an der Orgel gestaltet.Der Gottesdienst ist für alle Altersgruppen gut geeignet und hält auch für die Konfirmanden spannende Momente bereit. Eine herzliche Einladung zur Diskussion im Anschluss beim Kirchkaffee.