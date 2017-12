Wünsch dir was

Langenhagen (ok). Frühstückstreff im Wiesenauer Quartierstreff: Zwei Termine stehen im Januar an. Am Freitag, 12. Januar, heißt es "Wünsch-dir-was-Frühstück" von 9.30 bis 11.30 Uhr. Der Frühstückstreff ist am Freitag, 26. Januar, unterwegs. Es geht gemeinsam zum Langenhagener Kunstverein und erleben dort ab 11 Uhr eine Führung durch die aktuelle Ausstellung. Die Rückkehr ist gegen 12.30 Uhr geplant.