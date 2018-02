Yoga für Ältere

Langenhagen. Die angenehmen, sanften Yoga-Übungen fördern die Beweglichkeit und helfen Spannung abzubauen. Mit Hilfe von konzentriert und ruhig ausgeführten Übungen wird die Muskulatur des gesamten Körpers gedehnt und gekräftigt. Zudem führt die Kombination von bewusster Atmung und Körperarbeit zu innerer Ruhe und Gelassenheit. Die VHS bietet einen Kursus für Ältere an mit dem Titel „Yoga für Seniorinnen“, der dienstags von 16.30 bis 18 Uhr läuft– hier gibt es noch freie Plätze. Nähere Infos unter der Telefonnummer (0511) 7307- 97 04,. Das Gesamtangebot finden Interessierte im Programmheft der VHS oder unter www.vhs-langenhagen.de. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule persönlich, schriftlich, per Fax (7307-97 18) oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.