Yoga-Kursus

Langenhagen (ok). Der SC Langenhagen bietet im nächsten Jahr einen Yoga-Kursus an. Insgesamt sind zehn Termine geplant, immer montags um 17 Uhr. Start ist am 9. Januar. Anmeidung bitte in der SCL-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer (0511) 77 22 75 oder auch per Mail unter geli.klemp@web.de.