Zauber der Travestie

Langenhagen (ok). Es wird vielleicht die schrillste Nacht des Jahres. "20 Jahre Zauber der Travestie" ist am Freitag, 27. Januar, ab 20 Uhr im Theatersaal angesagt. Und zwar mit Sicherheit das Original. Tickets gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle des Langenhagener ECHO am Marktplatz 5.