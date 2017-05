Zaun überklettert

Langenhagen. Einbrecher überklettern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Zaun einer Kita am Söseweg und hebelten die Terrassentür der Küche auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwenden Bargeld, einen Laptop und eine Fotokamera. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung zu setzen.