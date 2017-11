Zeichen zur Zahl 125

Geste zum Dank an die Feuerwehr

Godshorn. "Bekanntermaßen geht die Gründung der Ortsfeuerwehr Godshorn auf das Jahr 1892 zurück. Der 125 jährige Geburtstag wurde im Sommer mit einem Straßenfest in Godshorn gefeiert", so die Nachricht von Feuerwehr-Sprecher Stephan Bommert. Ihm fiel ein Zahlen-Doppel auf, denn just wurde die Ortsfeuerwehr zum 125. Einsatz in diesem Jahr alarmiert. Und in keinem Jahr zuvor sei eine so hohe Zahl von Einsätzen erreicht worden.Inzwischen wurde der 126. Einsatz gefahren. Tendenz also weiter steigend.Gefreut haben sich die Einsatzkräfte über eine nette Geste einiger Godshorner Unternehmer, die den 125. Einsatzzum Anlass nahmen und alle Mitglieder der Ortsfeuerwehr zum Essen einluden. Sie sagten damit Danke für die ehrenamtlich geleistete Arbeit.