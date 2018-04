Zentraler Termin

Langenhagen. Alle weiterführenden Schulen in Langenhagen haben sich auf einen zentralen Anmeldetermin für die kommenden Fünftklässler geeinigt. Am Donnerstag, 19. April, nehmen die Robert-Koch-Realschule, das Gymnasium und die beiden Gesamtschulen, IGS- Zentrum und IGS- Süd, die Anmeldungen entgegen. Die genauen Zeiten sind auf der jeweiligen Homepage vermerkt. Mitzubringen sind das letzte Zeugnis der vierten Klasse (am Gymnasium im Original), die Zeugnisse der dritten Klasse, Gesprächsprotokolle der Grundschule sowie Sorgerechtsnachweise.