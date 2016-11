Zeugen gesucht

Langenhagen. Auf dem Parkplatz an der Post, Konrad-Adenauer-Straße, ist am Donnerstag, 3. November, zwischen 9.55 und 10.30 Uhr ein grauer VW Mutlivan durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Verursacher streifte den Multivan vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der gesamten Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Verursacher wird polizeiliche gesucht. Zeugenhinweise bitte telefonisch an (0511) 109 42 15.