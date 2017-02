Zeugen gesucht

Langenhagen. Zur Brandstiftung am vergangenen Dienstag zwischen 20.55 und 21.05 Uhr am Reuterdamm, Höhe Ehrlichstraße, sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter entzündeten eine Papiertonne. Das Feuer konnte durch einen Anwohner und später dann durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 17.