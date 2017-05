Zeugen gesucht

Engelbostel (ok). Ein Dieb wollte nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 19.15 und 20.50 Uhr in ein Haus an der Resser Straße in Engelbostel einbrechen, versuchte sich Zutritt zum Anbau zu verschaffen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.